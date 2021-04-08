Директора психоневрологического интерната во Владимирской области будут судить за растраты

Директора ГБУСОВО «Собинский психоневрологический интернат» в Владимирской области будут судить за хищение. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Женщина получила на нужды учреждения 1,1 миллиона рублей. Потратила она лишь 600 тысяч, а остальные деньги забрала себе. Кроме того, злоумышленница подделала отчет о расходах.

На нее завели уголовное дело. Сама женщина частично признала свою вину.