Директора психдиспансера расстреляли в Кабардино-Балкарии

Неизвестный мужчина ворвался в психоневрологический интернат и застрелил двух человек. Его жертвами стали директор учреждения и начальник охраны. Сейчас убийцу разыскивают следователи.

Расправа произошла утром 18 июля в ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат». По информации следствия, нападавший проник в кабинет директора, в котором в тот момент находился также и начальник охраны. Неизвестный в маске выстрелил в мужчин и скрылся.

«От полученных ранений мужчины скончались. <…> В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, а также иные мероприятия, направленные на оперативное раскрытие преступления», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Они продолжают проводить расследование. Как уточнил Telegram-канал Bazа, преступление произошло в селе Яникой. Стрелок попал в кабинет, представившись претендентом на одну из вакансий. Мужчина достал обрез из рюкзака и открыл огонь. Его попытались остановить другие сотрудники интерната, но он убежал.