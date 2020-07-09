Директора приморского океанариума поймали на взятке

Во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Его заподозрили в коррупции и поймали с поличным при получении крупной взятки.

Сотрудники океанариума сами обнаружили факты, которые указывали на возможные коррупционные схемы, и обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь учреждения Елена Поддубная.

«Результатом <…> стало задержание Логинова», — уточнила она.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что директора океанариума поймали на получении взятки в размере двух миллионов рублей. Деньги он требовал систематически: платить «откаты» должны были подрядчики, которые обеспечивали жизнедеятельность учреждения. Сумма составляла 10% от стоимости контрактов.

Логинова задержали, когда посредник передавал ему часть взятки. Ее общая сумма равнялась девяти миллионам рублей.

Старший помощник начальника СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская уточнила, что региональное следственное управление выступит с заявлением по «делу Сергея Логинова» до конца четверга.

Сергей Логинов возглавил Приморский океанариум в 2018 году. Научно-образовательный комплекс является филиалом ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН.