Директора норильской фабрики задержали после обрушения

Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу о гибели трех рабочих во время обрушения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении главного инженера и начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея на площади около тысячи «квадратов». Под завалами оказались люди. Двое смогли выбраться самостоятельно. Шестерых достали спасатели. Один человек погиб. После нескольких часов поисков под завалами обнаружили тела еще двух рабочих.