Директора магазина из Ноябрьска обвинили в краже
Директора магазина из Ноябрьска обвинили в хищении денег из кассы
Следователи Ноябрьска обвинили директора местного магазина в хищении. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный сайт ведомства.
По словам сотрудников органов, злоумышленник отменил кассовую операцию, после чего забрал деньги себе.
«Таким образом, он похитил вверенное ему имущество — денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью», — заявили в СК РФ по ЯНАО.
Деньги же злоумышленник напрааил на собственные нужды. Уголовное дело уже направили в суд.