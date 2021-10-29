Директора магазина из Ноябрьска обвинили в краже

Следователи Ноябрьска обвинили директора местного магазина в хищении. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По словам сотрудников органов, злоумышленник отменил кассовую операцию, после чего забрал деньги себе.

«Таким образом, он похитил вверенное ему имущество — денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью», — заявили в СК РФ по ЯНАО.

Деньги же злоумышленник напрааил на собственные нужды. Уголовное дело уже направили в суд.