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    29 октября 2021, 18:41

    Директора магазина из Ноябрьска обвинили в краже

    Директора магазина из Ноябрьска обвинили в хищении денег из кассы

    Арина Бобкова

    Следователи Ноябрьска обвинили директора местного магазина в хищении. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    По словам сотрудников органов, злоумышленник отменил кассовую операцию, после чего забрал деньги себе.

    «Таким образом, он похитил вверенное ему имущество — денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью», — заявили в СК РФ по ЯНАО.

    Деньги же злоумышленник напрааил на собственные нужды. Уголовное дело уже направили в суд.