Директора лесничества заподозрили в получении взятки за новогодние ели на Алтае

В Республике Алтай задержан директор Турочакского лесничества, которого подозревают в получении взятки за рубку новогодних елей.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, местный житель заключил с директором лесничества незаконный договор купли-продажи, позволяющий заготавливать новогодние елки в урочище «Турочакское».

Взамен заготовитель елок должен был выплатить ему «комиссию» в размере 10% от выручки от продажи новогодних деревьев. Таким образом, по версии следствия, в карман директора лесничества легло 180 тысяч рублей.

Задержаны оба участника процесса — директор лесничества и заготовитель елок. Следствие будет просить суд взять их под арест.