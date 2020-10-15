Директора красноярского прииска заподозрили в незаконной добыче золота

В Красноярском крае обнаружили предприятие, которое занималось незаконной добычей золота. Против его директора возбудили дело. Всего на прииске намыли свыше 81 килограмма драгоценного металла.

Оперативно-розыскные мероприятия в Северо-Енисейском районе провели сотрудники УЭБиПК краевого ГУ МВД, Росприроднадзора и полицейские при силовой поддержке росгвардейцев, сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел

Специалисты проверили офис, золотоприемную кассу и участок добычи рассыпного золота ООО АС «Прииск Дражный». Выяснилось, что у предприятия не было технического проекта на добычу золота на прииске.

Правоохранители изъяли документацию, которая подтверждала ввод участка в эксплуатацию и его разработку, технические бумаги, специальная техника. Обнаружено шлиховое золото общим весом почти 25 килограммов на сумму 76,3 миллиона рублей.

Оперативники установили, что с января по февраль 2020 года на прииске незаконно добыли и продали свыше 56 килограммов золота на 269 миллионов рублей. Всего предприятие незаконно добыло более 81 килограмма золота на сумму в 346 миллионов.

Против исполняющего обязанности директора артели возбудили уголовное дело. Мужчине 1960 года рождения вменяют незаконный оборот полудрагоценных камней. Максимальный срок наказания по ней составляет пять лет лишения свободы.