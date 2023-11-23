Криминал 23 ноября 2023, 20:52 Директора кадетского корпуса задержали по делу о хищении в Дагестане РИА «Новости»: в Дагестане задержали директора кадетского корпуса РИА «Новости»

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Директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

По информации агентства, против Шахбанова возбудили уголовное дело по трем статьям: о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении или растрате.

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«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнил источник.

По версии следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2023-го Шахбанов получил от родителей учащихся 4,1 миллиона рублей за обучение. Эти деньги должны были зачислить в бюджет Дербента, но до него дошли лишь 340 тысяч рублей, остальные средства Шахбанов присвоил. Кроме того, следователи считают, что директор кадетского корпуса фиктивно устроил на работу двух человек, чтобы присвоить себе их зарплаты.

Ранее замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его подчиненного обвинили в получении двух взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий «группой лиц из корыстной заинтересованности». Басманный суд Москвы 8 ноября вынес постановление об аресте чиновника на два месяца. Исмаилова отправили в СИЗО.