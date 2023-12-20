Криминал 20 декабря 2023, 16:16 Директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли мертвым в Подмосковье Baza: тело директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли возле дома в Мытищах РИА «Новости»

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Тело 51-летнего исполнительного директора IT-подразделения, разрабатывающего продукты для Россельхозбанка, обнаружили под окнами дома в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам жены погибшего, 19 декабря у ее мужа случился психоз. Он кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку и бил ее. Женщина сказала, что муж называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

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Супруга топ-менеджера вызвала скорую помощь, вместе с медиками приехал полицейский. Все они пытались успокоить мужчину, он то начинал вести себя адекватно, то снова впадал в психоз. Затем, по словам жены, исполнительный директор IT-подразделения Россельхозбанка вырвался и убежал в сторону балкона.

Женщина отметила, что раньше ее супруг так себя не вел. Однако мужчина находился в затяжной депрессии из-за болезни сына, уточнила женщина.

Ранее в Москве обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка. Труп 72-летнего мужчины нашли в квартире в центре столицы.