Директора хостела в Санкт-Петербурге обвинили в мошенничестве

Генерального директора одного из хостелов Санкт-Петербурга заподозрили в присвоении более пяти миллионов рублей. Пропавшие деньги должны были пойти на ремонт помещения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следователей, мужчина мог превысить должностные полномочия, забрав себе пять миллионов 363 тысяч рублей. Средства пошли на личные нужды подозреваемого. Вступивший в законную силу арбитражный суд подтвердил факт мошенничества. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.