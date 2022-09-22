Директора фирмы-однодневки осудят в Саратове | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Директора фирмы-однодневки осудят в Саратове

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Полицейские Саратова возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы-однодневки. Мужчина стал подозреваемым по факту сбыта электронных средств и носителей информации. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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По словам сотрудников органов, мужчина на 5,5 лет формально занимал пост директора компании. Он успел обзавестись несколькими банковскими счетами. В дальнейшем мужчина передал свои данные третьим лицам для проведения финансовых операций. С его счета сняли 10 миллионов рублей.

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