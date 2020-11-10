Директора банка «Траст» перевели под домашний арест
Если до последнего времени он находился под стражей, то теперь Хабарова переведут по домашний арест с установлением запрета определенных действий. Эта мера пресечения будет действовать до 30 ноября 2020 года.
Исполнительного директора банка «Траст» арестовали в конце октября 2020 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По предварительной информации, на Хабарова заявил его партнер Александр Богатиков. Он обвинил топ-менеджера банка в хищении 900 миллионов рублей. Адвокат переведенного под арест банкира считает, что обвинения бездоказательны.
Дома у топ-менеджера прошли обыски. После этого Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет. Представители «Траста» считают случившееся «вопиющей ситуацией». В банке поддерживают своего руководителя и его семью. Михаил Хабаров стал исполнительным директором банка «Траст в мае 2019 года.