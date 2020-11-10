Директора банка «Траст» перевели под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова под домашний арест. Таким образом, ему изменили меру пресечения.

Если до последнего времени он находился под стражей, то теперь Хабарова переведут по домашний арест с установлением запрета определенных действий. Эта мера пресечения будет действовать до 30 ноября 2020 года.

Исполнительного директора банка «Траст» арестовали в конце октября 2020 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной информации, на Хабарова заявил его партнер Александр Богатиков. Он обвинил топ-менеджера банка в хищении 900 миллионов рублей. Адвокат переведенного под арест банкира считает, что обвинения бездоказательны.

Дома у топ-менеджера прошли обыски. После этого Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет. Представители «Траста» считают случившееся «вопиющей ситуацией». В банке поддерживают своего руководителя и его семью. Михаил Хабаров стал исполнительным директором банка «Траст в мае 2019 года.