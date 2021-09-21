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    21 сентября 2021, 19:36

    Директор управляющей компании в Самаре скрыл от налоговой 537 млн рублей

    Дарья Морозова

    Директор управляющей компании в Самаре скрыл от налогов 537 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По данным следствия, это произошло в период с 2015 года по 2017. Основная задача сейчас не посадить виновных в тюрьму, а вернуть деньги в бюджет.

    В данный момент идет расследование уголовного дела.

    Ранее правительство РФ после четырех дней переговоров с металлургами договорилось о повышении сразу двух налогов для предприятий отрасли — и на добычу, и на прибыль.