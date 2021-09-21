Директор управляющей компании в Самаре скрыл от налоговой 537 млн рублей

Директор управляющей компании в Самаре скрыл от налогов 537 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, это произошло в период с 2015 года по 2017. Основная задача сейчас не посадить виновных в тюрьму, а вернуть деньги в бюджет.

В данный момент идет расследование уголовного дела.

Ранее правительство РФ после четырех дней переговоров с металлургами договорилось о повышении сразу двух налогов для предприятий отрасли — и на добычу, и на прибыль.