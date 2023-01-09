Криминал 09 января 2023, 22:35 Директор управляющей компании из Тобольска стал подозреваемым в деле о хищении средств

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Директора управляющей компании ООО «Велес» из Тобольска Тюменской области заподозрили в хищении средств. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры региона.

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По версии следователей, в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года злоумышленник занимал в компании должности главного бухгалтера и директора. В этот период он похитил из кассы свыше 2 миллионов рублей, которые перевел на свои счета. Против него возбудили уголовное дело.