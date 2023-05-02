Криминал 02 мая 2023, 15:48 Директор стоматологической клиники обманула пациентов на 10 млн рублей в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде пройдет суд над директором стоматологической клиники, которая в период с мая 2019 по октябрь 2020 года обманула пациентов на сумму в 10 миллионов рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В клинике женщина заключала договоры с клиентами с избыточным перечнем платных услуг, которые в итоге оказаны не были. Всего она обманула 48 человек.

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Следствие арестовало имущество клиники на 3,5 миллиона рублей.