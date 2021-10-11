Директор школы в Махачкале стал фигурантом дела после смерти ученика в драке

Директор махачкалинской школы № 51, где сегодня зарезали ученика, стал фигурантом уголовного дела. Также дела возбуждены в отношении его заместителя и частного охранного предприятия, которое оказывало услуги по безопасности в этой школе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Дагестану.

Директор школы и заместитель директора по воспитательной работе стали фигурантами дела о халатности. В отношении руководства ЧОП, осуществлявшего охрану порядка в школе, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, уточнили в ведомстве.

Источник фото: dagestan.sledcom.ru

В совершении преступления подозревается 15-летний учащийся этой школы. Против подростка возбудили дело об убийстве. После случившегося его доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что купил нож в маленьком магазине, примерно неделю просто так носил его в кармане, а во время сегодняшней потасовки случайно выхватил оружие.

На месте убийства школьника работают психологи, допрашиваются свидетели. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

По предварительным данным СК, утром 11 октября между двумя девятиклассниками произошла драка. Один из них ударил второго ножом. Пострадавшего отвезли в больницу, но он скончался. Погибшему было 15 лет.