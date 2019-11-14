Директор школы рассказала о талантах убитой аспирантки Ещенко

Директор школы, где училась убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко, Людмила Озарян поделилась своими воспоминаниями о погибшей. По ее словам, девушка была одаренной и образованной.

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«Это ребенок талантливый, который воспитался в очень положительной семье, где замечательные родители, талантливые. Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург», — рассказала Озарян телеканалу «Звезда».

Она добавила, что из Ещенко мог получиться замечательный историк. Собеседница назвала свою бывшую ученицу звездой. Ещенко получила 100 баллов на ЕГЭ по истории и 98 баллов по обществознанию.

Также Озарян рассказала, что Ещенко была добрым человеком, у нее была цель и она всегда стремилась познавать новое. Школа, в которой училась погибшая девушка, находится в станице Старовеличковской (Калининский район Краснодарского края).

По версии следствия, Ещенко застрелил из обреза и расчленил бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. Преподавателя вытащили из Мойки утром 9 ноября. В его рюкзаке лежали отрубленные руки Анастасии — историк хотел избавиться от тела. По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.