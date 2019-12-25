«Учился достаточно слабо»: в школе рассказали о подростке, который напал на педагога

Нападение ученика на учительницу русского языка и литературы стало неожиданностью для екатеринбургской школы № 24, где учится подросток. Директор учебного заведения в беседе «360» охарактеризовал пострадавшую как хорошего профессионала, а ребенка как спокойного и неконфликтного.

«Для нас для всех это чрезвычайная ситуация. Мы все очень переживаем, мы будем разбираться. Педагог проработал в данной школе более 30 лет. Ее любят и уважают ученики и родители. Ученик по характеру неконфликтный, спокойный, воспитывается в порядочной благополучной семье. На учете не состоял», — заявила временно исполняющая обязанности директора школы № 24 Наталья Порубенко.

Она отметила, что «ученик учился достаточно слабо, на „удовлетворительно“». Одноклассница мальчика рассказала о реакции школьников на случившееся.

«Я подумала, что это шутка. Когда вся школа гудела, уроки были сорваны, мы поняли, что это не шутка. Мы действительно испугались. Реанимацию вызвали. Он с мамой в участок уехал», — описала ЧП ученица школы Алена.

По ее словам, сейчас учительница находится дома. Школьники собираются ее навещать. Кроме того, девочка назвала преподавателя «очень квалифицированным специалистом».

«У всех бывают мелкие внутриклассные конфликты», — добавила Алена.

Ранее появилась информация о том, что девятиклассник подкараулил свою учительницу у дома и ударил ее молотком. Предполагаемой причиной случившегося называют плохую успеваемость подростка. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах нападения.