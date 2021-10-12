Директор школы Галявиева в Казани не признала вину в халатности

Директор казанской школы № 175, где произошла стрельба и погибли люди, Амина Валеева не признала вину в халатности. Ее адвокат Руслан Нагиев сообщил, что в защиту директора выступают родители школьников, написал ТАСС.

Защитник директора рассказал, что Амина Валеева полностью отрицает предъявленные ей обвинения.

«Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия», — добавил адвокат Руслан Нагиев.

Адвокат заметил, что его подзащитная не занимается сбором средств в интернете и не имеет к этому никакого отношения. Руслан Нагиев также рассказал, что родители учеников и выпускников школы обратились к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с защитой в адрес Валеевой.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности против директора гимназии № 175 в Казани Амины Валеевой. Суть обвинения заключается в том, что в школе не было системы безопасности, которая бы предотвратила бы проход с оружием бывшего ученика Ильназа Галявиева.