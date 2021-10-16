Обвинение по уголовному делу о халатности стало неожиданностью для директора казанской гимназии № 175 Амины Валеевой. Изначально она проходила в качестве подозреваемой после массового убийства в учебном учреждении 11 мая. Об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказал представляющий интересы Валеевой адвокат Руслан Нагиев.

Он подчеркнул, что максимальное наказание, которое грозит его клиентке, составляет семь лет лишения свободы.

«Мы были удивлены этому факту. Я консультировал ее с самого начала, и никто не ожидал, что ее переведут в обвиняемые. В Следственном комитете не раскрывают нам всей информации, нас поставили перед фактом», — заявил Руслан Нагиев.

Адвокат особо отметил, что меры пресечения для директора гимназии не выбирали. Следователи учли, что она не скрывается и приходит каждый раз, когда ее вызывают. Он не исключил, что если правоохранители подадут ходатайство об аресте или ограничении свободы, то это решение обжалуют.

Раскрыть фабулу обвинения адвокат не смог, сославшись на запрет подзащитной. «Пока не могу разглашать информацию, у меня согласование с доверительницей», — подчеркнул Руслан Нагиев.

Обвинение Амине Валеевой предъявили на минувшей неделе. Следователи считают, что именно ее халатность позволила бывшему ученику Ильназу Галявиеву пронести в гимназию оружие и устроить бойню. Родители учеников считают, что ей вменяют в вину отсутствие охраны. Они написали петицию на имя президента России Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина, в которой утверждают, что сами проголосовали за снятие ЧОП, так как на них собирали деньги.

Жертвами Ильназа Галявиева стали семеро детей и две учительницы. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, из которых 20 — это ученики гимназии. Против устроившего бойню студента завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».