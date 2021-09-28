Директор петербургского колледжа рассказал об угрожавших студентам мужчинах

Силовики задержали двух мужчин, которые угрожали ножом студентам и преподавателям педагогического колледжа № 8 в Санкт-Петербурге. Об этом «360» рассказал директор колледжа.

В ведомстве уточнили, что это произошло в районе 09:30 28 сентября. Правоохранители оперативно приехали на место происшествия после того, как охранник нажал тревожную кнопку по просьбе девушки. Директор учебного заведения рассказал «360», что задержанные угрожали всем, кто проходил мимо.

«Они угрожали всем проходящим мимо. Мужчины были в неадекватном состоянии. Они угрожали всем, кто мимо них проходил, предлагали услуги сексуального характера. Сразу вызвали [правоохранителей], сотрудники наши отработали очень грамотно, нажали кнопку тревожной сигнализации, позвонили 112, выехали все службы. Их взяли, провели все следственные работы», — объяснила собеседница.

Директор колледжа отметила, что все живы и здоровы, пострадавших нет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, наряд служащих ведомства задержал двух ранее судимых мужчин 1995 года рождения. По данным пресс-службы, они угрожали ножом студентке, которая обратилась за помощью к охраннику.