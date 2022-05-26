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    26 мая 2022, 15:42

    Директор парка «Тайган» Зубков рассказал о нападении тигра на ребенка

    Дарья Морозова

    Директор парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал о нападении тигра на ребенка, из-за которого его теперь будут судить. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    По его словам, мама годовалого ребенка взяла его на руки и поднесла вплотную к вольеру, вокруг которого было ограждение. Мальчик просунул руку прям в клетку. Тигр сильно покусал его, в результате ребенку пришлось ампутировать палец.

    «Мальчика жалко», — отметил Зубков.

    Он добавил, что морально готов к любому решению суда.

    Уголовное дело рассмотрят в Белогорском районном суде, передали «Новые известия».