Директор парка «Тайган» Зубков рассказал о нападении тигра на ребенка

Директор парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал о нападении тигра на ребенка, из-за которого его теперь будут судить. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

По его словам, мама годовалого ребенка взяла его на руки и поднесла вплотную к вольеру, вокруг которого было ограждение. Мальчик просунул руку прям в клетку. Тигр сильно покусал его, в результате ребенку пришлось ампутировать палец.

«Мальчика жалко», — отметил Зубков.

Он добавил, что морально готов к любому решению суда.

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