Криминал 15 июня 2023, 15:54 Директор мясной фирмы предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере в Омске

Читать 360tv в

Кировский районный суд города Омска рассмотрит дело местного предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт gorod55.

По данным следствия, с 2017 года директор мясной фирмы заключил с поставщиком договор. Весной 2021 года после очередной отправленной партии мяса бизнесмен отсрочил платеж.

Реклама

Отмечается, что в общей сложности предприниматель не оплатил шесть поставок объемом в 127 тонн, сумма продукции составила 23,7 миллиона рублей.