Директор магазина в Москве похитил 1,7 млн из сейфа и попал на камеру
На кадрах, опубликованных столичным главком МВД, видно, как человек в куртке с капюшоном на голове заходит в помещение, открывает сейф, через некоторое время закрывает его и выходит. Мужчина снят со спины, его лица не видно.
Инцидент произошел в городе Щербинка, который расположен на юге Москвы и административно относится к столице. В полицию обратился охранник столичной сети продуктовых магазинов. Он и сообщил о пропаже денег из сейфа организации.
Полиция задержала подозреваемого — 33-летнего директора магазина. По версии МВД, денежные средства он уже потратил.
Расследуется дело по статье УК «Присвоение или растрата». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Накануне в полицию обратился 42-летний пенсионер ФСБ. Мужчина сообщил, что в ресторане на Чистопрудном бульваре у него украли 1,2 миллиона рублей, которые были отложены на новую мебель.