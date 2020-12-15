Директор магазина в Москве похитил 1,7 млн из сейфа и попал на камеру

В Москве из сейфа продуктового магазина похитили 1,7 миллиона рублей. Преступник попал на камеру видеонаблюдения. В нем узнали директора торговой точки.

На кадрах, опубликованных столичным главком МВД, видно, как человек в куртке с капюшоном на голове заходит в помещение, открывает сейф, через некоторое время закрывает его и выходит. Мужчина снят со спины, его лица не видно.

Инцидент произошел в городе Щербинка, который расположен на юге Москвы и административно относится к столице. В полицию обратился охранник столичной сети продуктовых магазинов. Он и сообщил о пропаже денег из сейфа организации.

Полиция задержала подозреваемого — 33-летнего директора магазина. По версии МВД, денежные средства он уже потратил.

Расследуется дело по статье УК «Присвоение или растрата». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Накануне в полицию обратился 42-летний пенсионер ФСБ. Мужчина сообщил, что в ресторане на Чистопрудном бульваре у него украли 1,2 миллиона рублей, которые были отложены на новую мебель.