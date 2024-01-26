Криминал 26 января 2024, 15:13 Директор коммерческой фирмы предстанет перед судом за обман руководства больницы Краснодара на 1,7 млн рублей

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В Краснододе суд вынесет приговор директору коммерческой фирмы, который обманул руководство одной из больниц города на 1,7 миллиона рублей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ УМВД России.

В 2022 году подозреваемый заключил контракт с больницей на поставку медоборудования, которое предназначалось для дозированного введения лекарственных препаратов. Вместо оригинального аппарата он поставил аналог, не соответствующий заданным характеристикам. Таким образом мужчина сэкономил 1,7 миллиона рублей.

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Следствие наложило арест на имущество обвиняемого и возглавляемой им компании.