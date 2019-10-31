Директор Физического института РАН Колачевский рассказал о причине обысков

«Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой „Триоптикс“ в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне», — приводит агентство слова собеседника. По его предположению, стоимость этих окошек может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

Колачевский добавил, что ФИАН сдает в аренду какую-то часть своих помещений. Предпочтение отдают высокотехнологичным компаниям. Он также подчеркнул, что договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России.

Ранее Колачевский рассказал, что 30 октября прошли в институте и у него дома обыски. Согласно его словам со ссылкой на протокол обыска, он проходил подозреваемым в пособничестве контрабанде оптических элементов. Директор ФИАН также рассказал, что вечером 31 октября ему необходимо явиться на допрос в СК, его отпустили под подписку о невыезде.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.