Директор «Феникса» предстанет перед судом по делу о смерти Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов умер, проходя лечение в реабилитационном центре «Феникс». Директора медучреждения теперь ждет суд по обвинению в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра „Феникс“. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности», — сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что по данным экспертизы Марьянову можно было сохранить жизнь, если бы его своевременно отправили в медицинское учреждение. То есть сделать это нужно было сразу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие и до «развития клинических признаков шока».

По информации следствия, директор центра запретил вызывать скорую для пациента. Кроме того, он просил работников вводить Марьянову галоперидол и феназепам внутримышечно, хотя эти препараты могут применять только в условиях больницы по назначению врача.

«Несмотря на то, что обвиняемая на стадии предварительного следствия не раскаялась в содеянном и не признала свою вину, следствию удалось собрать неопровержимую доказательственную базу», — сказала Врадий.

По ее словам, следователи провели большую работу. В частности, допросили 50 свидетелей, провели 10 обысков и шесть экспертиз.

Марьянов проходил лечение в «Фениксе» начиная с 6 октября 2017 года. Актер почувствовал себя плохо 15 числа и рассказал об этом персоналу, но директор центра не стал ничего предпринимать. Скорую для Марьянова вызвали другие пациенты, но мужчина умер из-за разрыва вены по дороге в больницу.