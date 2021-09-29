Директора аэроклуба в Новосибирске задержали за нападение на офис конкурентов. Речь идет о Владиславе Синютине. Об этом написал Telegram-канал Mash Siberia.

Синютин, по данным канала, возглавляет Fly Surf и соперничает с компанией FreeFly, которой руководит Николай Чичканов. Глава Flу Surf якобы решил убрать из игры конкурирующую компанию и для этого нанял ранее судимого за побои и среднетяжкий вред здоровью Андрея Хвостова. Он подозревается в организации нападения на офисе FreeFly.

В первый раз это произошло 14 мая. Тогда толпа людей пришла к зданию, где находилась компания, и требовала передать им часть права на имущество Чичканова, но тот не пошел на уступки.

Спустя два месяца банда вернулась. Она разгромила клуб молотками и топорами, ущерб составил 672 тысячи рублей. На кадрах, опубликованных Mash Siberia, можно увидеть девять молодых людей, а также разгромленный офис.

На прошлой неделе Синютина и нанятых им людей задержали. Расследование дела продолжается.