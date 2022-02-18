Ura.ru: мигранты скупают разрешения на работу и дипломы врачей

Приехавшие в Россию нелегальные мигранты массово скупают документы через специально организованные группы в Telegram. Покупателям предлагают водительские права, регистрации, трудовые книжки с необходимым стажем и даже дипломы о медицинском образовании. Подробности в своем расследовании рассказало Ura.ru.

Цены на предлагаемые документы начинаются от 10 тысяч рублей. В списке товаров есть документы о среднем профессиональном образовании, лицензии на работу с допуском по электробезопасности, а также дипломы медсестер, стоматологов и дерматологов. Там же можно найти посредника, который поможет в оформлении регистрации. Продавцы утверждают, что документы не поддельные и занесены в специальную базу.

Кроме Telegram приезжающие в поисках работы в Россию пользуются мобильным приложением Bakarа. Там предлагаются все услуги для легализации, начиная от съема квартиры до покупки документов.

Журналисты Ura.ru выяснили, что чаще всего предложения об аренде жилья размещают бывшие мигранты, которые успели купить себе в России недвижимость. Кроме того, есть предложения о полном пакете документов с патентом, регистрацией, сертификатом об экзамене на знание русского языка, СНИЛС и ИНН. Цена комплекта составляет 33 тысячи рублей.

Покупателям полного пакета также предлагают приобрести безлимитную карту «Тройка» для проезда в общественном транспорте Москвы за 1000 рублей. При этом обычная цена проездного составляет 2360 рублей. Среди других предложений: оформление фиктивного трудового стажа, а также студенческого билета, по которому можно легально находиться в России на срок до одного года.