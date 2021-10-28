Дипломаты проверят информацию о суициде подозреваемого в убийстве экс-банкира Яхонтова

Российское посольство в Белоруссии начало проверку после сообщения о самоубийстве Андрея Скрипкина, которого заподозрили в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. Этим вопросом занялся консульский отдел.

«Информация только появилась, консульский отдел ее проверяет. С родными Скрипкина еще не связывались», — рассказали RT в дипломатическом ведомстве.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Яхонтова, его жены и сына в Москве Андрей Скрипкин покончил с собой в белорусском СИЗО. Накануне его задержали в республике. Мужчина наложил на себя руки, уточнил собеседник канала, когда решали вопрос о его экстрадиции в Россию. Ранее СК России потребовал заочно арестовать Скрипкина.

Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице нашли трупы мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка. Ими оказались бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. СК завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц.