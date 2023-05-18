Криминал 18 мая 2023, 09:42 Дипломаты на Кипре проверят противоречивую информацию о покушении на российского журналиста Посольство РФ на Кипре проверит в полиции информацию о покушении на российского журналиста piqsels

Читать 360tv в

Информация о подготовке покушения на российского журналиста на Кипре противоречивая, и посольство России сделало запрос в полицию, чтобы проверить ее. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

Посольство не подтвердило, что на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста, который имел финансовые и личные разногласия с заказчиком нападения. Дипломаты сказали, что данные о деле противоречивые и их проверят.

Реклама

«Мы уточняем информацию у кипрских правоохранительных органов», — сказали в посольстве России.

Детали успешно проведенного расследования раскрыл телеканал Alpha. Полиция Кипра сорвала покушение на жизнь российского журналиста и задержала двух подозреваемых. Предполагаемым заказчиком назвали 62-летнего мужчину русско-еврейского происхождения, а исполнителем специально приехавшего в Лимасол 56-летнего россиянина.