Дилеры начали «закладывать» в Ростове-на-Дону рецепты на лекарства вместо наркотиков

СМИ сообщили, что эти бумажки можно купить у таксистов, у дилеров на улице, их «закладывают» в подъездах. Местные полицейские начали изучать все материалы, связанные с этими фейковыми рецептами.

«Полицейские изучают опубликованное в сети интернет видео о возможных нарушениях законодательства для принятия установленных законом мер реагирования», — рассказали РИА «Новости» в областном главке МВД. Собеседник добавил, что стражи порядка постоянно проверяют городские аптеки, которые торгуют наркотиками, соблюдают ли они закон.

В полиции призвали свидетелей незаконного оборота наркотиков и действий «аптечной мафии» рассказывать об этом силовикам. Телефон работает круглосуточно, анонимность гарантируется.