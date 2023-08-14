Криминал 14 августа 2023, 15:17 Дилеров с килограммом наркотиков задержали в Подмосковье МВД Подмосковья сообщило о задержании машины с килограммом наркотиков в Рузе РИА «Новости»

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Перевозящих в тайнике автомобиля более килограмма наркотиков жительницу Люберец и уроженца Воскресенска задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков и Госавтоинспекции в поселке Дорохово в Рузском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители нашли два свертка с порошком белого цвета под задним сиденьем машины. После проведенной экспертизы выяснилось, что водитель и пассажир перевозили синтетический наркотик общей массой более одного килограмма.

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Подельники признались, что купили свертки через закладку у анонимного продавца. Против подозреваемых завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Рузский районный суд отправил фигурантов дела под стражу.

На юго-западе Москвы полицейские задержали 47-летнего приезжего, которого заподозрили в распространении закладок с наркотиками.