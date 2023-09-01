Криминал 01 сентября 2023, 15:15 Дилера с двумя килограммами наркотиков в косметичках задержали в Москве Перевозившего наркотики в косметичках курьера задержали в Москве

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Нервное состояние выдало курьера, везшего два килограмма наркотиков в косметичках на электричке, следующей из Нахабино в Серпухов. На необычное поведение пассажира обратили внимание сотрудники линейного отдела полиции, когда состав прибыл на столичную станцию «Тушино». Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.

В ходе задержания молодой человек подтвердил, что везет в косметичках запрещенные препараты. Выяснилось, что курьер живет в Подмосковье, а координаты закладок с наркотиками он получил через Telegram.

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Синтетический порошок молодой человек нашел в лесопарке. Планировалось, что он доставит груз по указанному куратором адресу.

В своем поступке молодой человек раскаялся и вину признал. Против него завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Суд отправил молодого человека под стражу.