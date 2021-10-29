Диггера Андрея Пыжа осудили на пять лет за незаконный доступ к гостайне

Блогер и участник диггерского сообщества Андрей Пыж получил пять лет колонии общего режима. Его обвинили в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно материалам дела, с декабря 2018-го по август 2020-го Пыж незаконно получил сведения о технических особенностях и конструкциях режимных объектов, расположенных в московском регионе. При этом доступа к государственной тайне он не имел. Московский городской суд приговорил Андрея Пыжа к пяти годам колонии общего режима.

Блогер Андрей Пыж известен своими репортажами из подземных и заброшенных объектов в разных странах, которые он публиковал на YouTube-канале Urbanturizm.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что уголовное дело против диггера завели за материалы, которые он привез на Украину, чтобы использовать для своего блога. Речь идет об объектах, связанных со станциями московского метро, и других подземных транспортных сооружений.

Источник Telegram-канала Baza пояснил, что силовики заинтересовались Пыжом, когда он начал собирать материалы для репортажа про «Метро-2». Это неофициальное название засекреченных подземных транспортных сооружений на территории московского региона.