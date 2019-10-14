  • Диджея в Ленобласти убили из-за неправильной музыки

    14 октября 2019, 03:09

    Кирилл Фролов

    Посетитель кафе в Ленинградской области убил диджея из-за отказа сменить музыку. Преступник скрылся, рассказали 47news в местной полиции.
    Диджея в Ленобласти убили из-за неправильной музыки

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    Инцидент произошел в ночь на 13 октября в городе Кировске. По предварительным данным, преступником был азербайджанец. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, напал на него, ударив ножом в область сердца.

    Пострадавшего мужчину, писала «Мойка78», отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где он вскоре скончался.

    Нападение произошло в кафе «Гызыл Гая», расположенном на Ладожской улице.

    За раненого попытался вступиться сотрудник заведения, который выбежал их кухни с топориком для разделки мяса. Оружие у него выхватили из рук. Пострадавший в этот момент упал на пол.

    По словам очевидцев, после этого произошла потасовка.