Диджея в Ленобласти убили из-за неправильной музыки
Посетитель кафе в Ленинградской области убил диджея из-за отказа сменить музыку. Преступник скрылся, рассказали 47news в местной полиции.
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Инцидент произошел в ночь на 13 октября в городе Кировске. По предварительным данным, преступником был азербайджанец. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, напал на него, ударив ножом в область сердца.
Пострадавшего мужчину, писала «Мойка78», отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где он вскоре скончался.
Нападение произошло в кафе «Гызыл Гая», расположенном на Ладожской улице.
За раненого попытался вступиться сотрудник заведения, который выбежал их кухни с топориком для разделки мяса. Оружие у него выхватили из рук. Пострадавший в этот момент упал на пол.
По словам очевидцев, после этого произошла потасовка.