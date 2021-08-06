Дежурного изолятора временного содержания (ИВС) Истры задержали по подозрению в превышении полномочий после побега пяти обвиняемых. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что задержанный — майор полиции. Обвинения ему пока не предъявили.

«Установлено, что он своим необоснованным решением перевел обвиняемого Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега», — заявил источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Минувшей ночью из ИВС в Истре бежали пять арестованных. Среди них был фигурант дела об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король», Александр Мавриди. Вместе с ним в бега ушли обвиняемые по делу о кражах Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.

Арестованные вскрыли замок камеры при помощи гаечного ключа через незакрытое окошко раздачи еды.

Следственный комитет завел уголовное дело по превышению должностных полномочий сотрудниками изолятора. На поиски сбежавших злоумышленников бросили силы полиции.