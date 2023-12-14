Криминал 14 декабря 2023, 08:26 Дезертира на Сахалине приговорили к 13 годам тюрьмы Сахалинский суд приговорил военного к 13 годам тюрьмы за дезертирство и кражу РИА «Новости»

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Военнослужащего на Сахалине приговорили к 13 годам колонии строгого режима за дезертирство и кражу. Он сбежал из воинской части в октябре 2022 года и попал в руки правоохранителей при попытке сменить документы, сообщил Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Мужчину судили по части третьей статьи 338 УК России. Он ушел из воинской части в Южно-Сахалинске 26 октября 2022 года и устроился на работу в Ногликском районе Сахалинской области. Он хотел скрыть другое преступление и избежать службы. Беглый военнослужащий скрывался до 1 сентября 2023 года, его схватили при попытке заменить паспорт.

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В сентябре мужчину осудили по части третьей статьи 158 УК России «Кража». С учетом обоих наказаний его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Другого участника спецоперации приговорили к шести годам тюрьмы. Он ушел из воинской части в ДНР на два месяца, а потом вернулся.