Девушку жестоко избили битой в одном из дворов Красноярска

Четверо девушек набросились на свою приятельницу в Красноярске. Они били ее ногами и битой. Полиция разбирается в случившемся.

Все произошло в ночь с 26 на 27 июня в микрорайоне Солнечный на улице Светлова около дома № 5. Об этом написали в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, которые появилась в Сети, девушка лежит на площадке скрючившись и с задранным платьем. Время от времени к ней подходят обидчицы и бьют ее ногами и битой по голове. Одна из компании спросила жертву, «не сдохла ли она». Никакого ответа не последовало.

На видео слышно, как на девушек кричат местные жители и прогоняют их. Те в итоге уходят, избитая при этом продолжает неподвижно лежать.

МВД Красноярска проводит проверку. В пресс-службе ведомства рассказали, что в дежурную часть отдела полиции № 9 обратилась 21-летняя пострадавшая. Она написала заявление об избиении.

«Стражи правопорядка выяснили, что между двумя малознакомыми девушками произошел конфликт из-за молодого человека», — заявили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска уже знают, кто является инициатором нападения. Это 17-летняя местная жительница. Потерпевшая должна пройти судебно-медицинское освидетельствование. Эксперты установят «степень тяжести причиненного вреда здоровью».