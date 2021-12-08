Девушку заподозрили в вовлечение несовершеннолетних в продажу наркотиков в Пензенской области

Задержана 18-летняя жительница Пензенской области. Ее заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Также она пыталась вовлечь в это несовершеннолетних. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Она предложила троим несовершеннолетним знакомым поработать закладчиками. Они согласились, причем двоим из них меньше 16 лет. В результате их задержали.

«На момент совершения преступления подростки состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Идет расследование уголовного дела.