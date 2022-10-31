Девушку заподозрили в использовании поддельных рецептурных бланков в Самаре | 360°

Криминал 31 октября 2022, 23:34 Девушку заподозрили в использовании поддельных рецептурных бланков в Самаре

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В Самаре задержали 19-летнюю девушку, которую заподозрили в использовании поддельного официального документа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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Правоохранители предполагают, что подозреваемая приобретала в Сети поддельные рецептурные бланки и покупала по ним в аптеках психотропные лекарственные вещества. Возбуждено уголовное дело. Девушка может провести за решеткой до одного года.