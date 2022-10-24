Девушку задержали по подозрению в мошенничестве в Нижнем Новгороде | 360°

Криминал 24 октября 2022, 20:34 Девушку задержали по подозрению в мошенничестве в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде задержали 21-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом написал сайт niann.ru со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к полицейским обратились две пенсионерки. Они рассказали, что им позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники убедили женщин, что их родственникам грозит уголовная ответственность после попадания в ДТП.

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Они предложили «откупить» родных, передав деньги курьеру. Пенсионерки согласились и передали деньги девушке, которая представилась «водителем от следователя». Таким образом потерпевшие лишились около 650 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело.

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