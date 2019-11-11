Девушку в инвалидной коляске изнасиловал таксист в Петербурге из-за отмены заказа

Молодая девушка вызвала такси в Санкт-Петербурге, но позже решила отменить свой заказ. Она решила спуститься к водителю для разбирательств, но разговор в машине закончился изнасилованием и ограблением. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, который теперь стал фигурантом уголовного дела.

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Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушка на инвалидной коляске заказывала машину ночью 10 ноября. Таксист приехал на Daewoo Gentra к одному из домов на Красносельском шоссе в Горелово, где ждал клиента.

Жительница спустилась к водителю, чтобы сообщить об отмене заказа. Мужчина помог ей сесть в машину, а коляску положил в багажник, после чего надругался над девушкой.

Таксист забрал у нее 900 рублей и потребовал заплатить пять тысяч рублей за несостоявшуюся поездку. Водитель поднялся вместе с жертвой в квартиру, где родственница девушки отдала всю сумму.

Пострадавшую осмотрели в больнице медики и отпустили домой. Затем девушка написала заявление на мужчину, которого поймали вечером в тот же день. Правоохранители возбудили против него уголовное дело.