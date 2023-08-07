Криминал 07 августа 2023, 01:57 Девушку убили из-за ревности в Екатеринбурге Е1: труп девушки нашли в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Труп девушки нашли в Екатеринбурге. Преступление произошло в ночь на 7 августа в одном из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщило издание Е1.

«Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — отметили в сообщении.

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Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Согласно неподтвержденным данным, убийство произошло на почве ревности.

Недавно в Москве в коллекторе парка нашли зарезанного школьника. До этого в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать.

Позже в убийстве признался 13-летний подросток, который дружил с потерпевшем. В доме мальчика оперативники нашли одежду со следами крови. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как приятели заходят в парк вместе, однако из него вышел только один школьник.