Девушку скинули с моста в Алтайском крае. Она выжила

Двое молодых людей из поселка Тальменка в Алтайском крае сбросили девушку с железнодорожного моста после пьянки. Их жертва выжила, а юношей заподозрили в покушении на убийство и арестовали.

Как установили стражи правопорядка, покушение произошло в ночь на 6 февраля. Перед этим 20-летний юноша и девушка 24 лет вместе распивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Тогда он вместе со своим 18-летним другом заманил девушку на мост через реку Чумыш и сбросили ее вниз, рассказали в сибирском управлении МВД на транспорте.

Источник фото: пресс-служба МВД

Спустя несколько часов девушку нашли местные жители. Она лежала на льду и не могла двигаться. Ее доставили в больницу.

Несмотря на то, что подозреваемые убежали с моста, их быстро нашли и задержали. Против них завели дело о покушении на убийство, подозреваемых арестовали, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте.

Расследование покушения продолжается.