Криминал 18 мая 2023, 20:08 Девушку с наркотиками поймали в Сочи

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В Сочи задержали 22-летнюю девушку, у которой при себе оказалось более 40 свертков с запрещенными веществами. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, пьяную девушку задержали, когда она пыталась что-то спрятать среди кустов и цветов. При обыске у нее обнаружили 46 свертков с наркотиками, общая масса которых составила около 40 граммов. Возбуждено уголовное дело.