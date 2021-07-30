Девушку, распространявшую наркотики, задержали в Санкт-Петербурге

Полицейские задержала 29-летнюю уроженку Курганской области на улице Шишкина в Санкт-Петербурге. Она занималась закладкой наркотиков. Следователи также устроили обыск у нее дома, где нашли полкилограмма мефедрона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе личного досмотра обнаружено и изъято: шесть упаковок, содержащие 200 свертков. Согласно справке ЭКЦ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 15/И/4334-21 от 28.07.2021, является смесь, содержащая наркотическое средство „мефедрон“ (4-метилметкатинон) общей массой 3,18 грамма (исследованы два объекта, остальные будут исследованы в рамках экспертизы, общая масса изъятого 446,4 грамма)», — рассказал источник. Девушка искала заказчиков с помощью социальной сети Telegram. Заведено уголовное дело.