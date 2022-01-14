Девушку накажут за убийство сожителя в Кузбассе

В Кузбассе пройдет суд над 23-летней девушкой, которая обвиняется в убийстве мужчины холодным оружием. Происшествие случилось в октябре 2021 года, написало издание VSE42.RU.

По данным СУ СК по региону, в день убийства жительница Кузбасса и ее сожитель распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина на фоне ревности начал высказывать свои недовольства, тогда девушка схватила нож и ударила им своего молодого человека в грудь. После этого она вызвала скорую помощь. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть потерпевшего, сообщили «Дни.ру».

Девушка не признала свою вину, объяснив происходящее самообороной, но проведенная медэкспертиза опровергла сказанное. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство».