Девушку из Саратова жестоко убили за долг

Молодая девушка заняла у друга детства деньги, но не смогла вовремя вернуть. Парень сначала требовал отдать долг, а затем убил свою соседку в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

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Тело девушки нашли в подъезде одного из домов Саратова. По информации следователей, ее убил 18-летний парень, который дружил с ней с детства и жил в том же доме, но в другом подъезде.

По версии следователей, в июле юноша одолжил подруге деньги и через некоторое время попросил вернуть долг. Девушка отказалась это сделать, тогда вечером 20 сентября он дождался ее в подъезде и напал. Жертва получила множество ножевых ранений и скончалась на месте.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого 18-летнего парня. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

По данным телеканала РЕН, погибшая девушка получила 50 ножевых ранений.