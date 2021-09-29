Девушку из ЯНАО будут судить за убийство друга

В Салехарде вынесут приговор 20-летней девушке, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. По информации следствия, она нанесла ему несколько смертельных ударов в шею. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В СКР по Ямальскому району уточнили, что в качестве орудия обвиняемая использовала нож и кусок стекла. Инцидент произошел в начале августа в доме убитого. Во время распития спиртных напитков между друзьями завязалась ссора. После ножевых ударов мужчина скончался на месте.

Девушка не раз была судима за преступления в отношении других людей. Сейчас она находится под стражей до вынесения окончательного приговора.